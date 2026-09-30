Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Проведена встреча с наблюдателями совместных военных учений "Сила единства – 2026"

    Армия
    • 30 сентября, 2026
    • 09:38
    Проведена встреча с наблюдателями совместных военных учений Сила единства – 2026

    В Баку состоялась встреча с наблюдателями, приглашенными на совместные военные учения "Сила единства – 2026".

    Об этом Report сообщили в Минобороны.

    На мероприятии, организованном в Центре военных игр Национального университета обороны, наблюдателям из разных стран была предоставлена подробная информация о целях учений, этапах их проведения и поставленных задачах.

    Отмечено, что в ходе учений предусматривается выполнение военнослужащими Азербайджана, Турции и Узбекистана различных тактических задач, совершенствование слаженного взаимодействия между подразделениями и возможностей управления.

    На встрече также были рассмотрены вопросы соблюдения правил безопасности во время учений и организации деятельности наблюдателей.

    В заключение были даны ответы на вопросы, интересующие наблюдателей.

    Проведена встреча с наблюдателями совместных военных учений Сила единства – 2026
    Проведена встреча с наблюдателями совместных военных учений Сила единства – 2026
    Проведена встреча с наблюдателями совместных военных учений Сила единства – 2026
    Проведена встреча с наблюдателями совместных военных учений Сила единства – 2026

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Фото
    "Birliyin Gücü - 2026" birgə hərbi təliminin müşahidəçiləri ilə görüş keçirilib
    Фото
    Baku hosts meeting with observers of 'Power of Unity – 2026' joint military exercise
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