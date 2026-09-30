Проведена встреча с наблюдателями совместных военных учений "Сила единства – 2026"

В Баку состоялась встреча с наблюдателями, приглашенными на совместные военные учения "Сила единства – 2026".

Об этом Report сообщили в Минобороны.

На мероприятии, организованном в Центре военных игр Национального университета обороны, наблюдателям из разных стран была предоставлена подробная информация о целях учений, этапах их проведения и поставленных задачах.

Отмечено, что в ходе учений предусматривается выполнение военнослужащими Азербайджана, Турции и Узбекистана различных тактических задач, совершенствование слаженного взаимодействия между подразделениями и возможностей управления.

На встрече также были рассмотрены вопросы соблюдения правил безопасности во время учений и организации деятельности наблюдателей.

В заключение были даны ответы на вопросы, интересующие наблюдателей.