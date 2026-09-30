İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "Birliyin Gücü - 2026" birgə hərbi təliminin müşahidəçiləri ilə görüş keçirilib

    Hərbi
    • 30 sentyabr, 2026
    • 09:16
    Birliyin Gücü - 2026 birgə hərbi təliminin müşahidəçiləri ilə görüş keçirilib

    Bakıda "Birliyin Gücü - 2026" birgə hərbi təlimində iştirak edən müşahidəçilər ilə görüş keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Milli Müdafiə Universitetinin Hərb Oyunları Mərkəzində təşkil edilən tədbirdə müxtəlif ölkələrdən olan müşahidəçilərə təlimin məqsədi, keçirilmə mərhələləri və tapşırıqları barədə ətraflı məlumat verilib.

    Bildirilib ki, təlimdə Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbi qulluqçularının müxtəlif taktiki tapşırıqları yerinə yetirməsi, bölmələr arasında uzlaşmış qarşılıqlı fəaliyyətin və idarəetmə imkanlarının təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

    Görüşdə, həmçinin təlim zamanı təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunması və müşahidəçilərin fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı məsələlər diqqətə çatdırılıb.

    Sonda müşahidəçiləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

    Birliyin Gücü - 2026 birgə hərbi təliminin müşahidəçiləri ilə görüş keçirilib
    Birliyin Gücü - 2026 birgə hərbi təliminin müşahidəçiləri ilə görüş keçirilib
    Birliyin Gücü - 2026 birgə hərbi təliminin müşahidəçiləri ilə görüş keçirilib
    Birliyin Gücü - 2026 birgə hərbi təliminin müşahidəçiləri ilə görüş keçirilib

    Birliyin Gücü–2026 hərbi təlimi Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN)
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    Проведена встреча с наблюдателями совместных военных учений "Сила единства – 2026"
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    Baku hosts meeting with observers of 'Power of Unity – 2026' joint military exercise
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