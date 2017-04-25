Проведена демонстрация вооружения, которое будет применено на азербайджано-турецких совместных учениях

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Состоялась выставка образцов вооружения, военной и специальной техники, которые будут использоваться на совместных тактических учениях Вооруженных сил Азербайджана и Турции c 1-го по 5-е мая. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Опытные специалисты проинформировали личный состав о правилах эксплуатации, применения, боевых и других возможностях военной техники.

Следует отметить, что на совместные учения, проводимые в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между двумя странами, будут привлечены бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения, оснащенные современными оборонительными комплексами с целью защиты группировок с воздуха.