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Проведен брифинг о подготовке к международным учениям «Анатолийский орел - 2022»

Проведен брифинг о подготовке к международным учениям «Анатолийский орел - 2022» На авиабазе в турецком городе Конья при участии военнослужащих разных стран состоялся брифинг, посвященный подготовке к международным летно-тактическим учениям «Анатолийский орел-2022».
Армия
17 июня 2022 г. 10:37
Проведен брифинг о подготовке к международным учениям «Анатолийский орел - 2022»

На авиабазе в турецком городе Конья при участии военнослужащих разных стран состоялся брифинг, посвященный подготовке к международным летно-тактическим учениям «Анатолийский орел-2022».

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Сначала участникам была предоставлена подробная информация о планировании учений, территории их проведения, процессе подготовки и задачах, которые будут выполнены поэтапно.

Отметим, что нашу страну на международных учениях будут представлять пилоты и авиационные средства Военно-воздушных сил Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Anadolu Qartalı - 2022” beynəlxalq təliminə hazırlıqla bağlı brifinq keçirilib

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