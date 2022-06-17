Проведен брифинг о подготовке к международным учениям «Анатолийский орел - 2022»

На авиабазе в турецком городе Конья при участии военнослужащих разных стран состоялся брифинг, посвященный подготовке к международным летно-тактическим учениям «Анатолийский орел-2022».

На авиабазе в турецком городе Конья при участии военнослужащих разных стран состоялся брифинг, посвященный подготовке к международным летно-тактическим учениям «Анатолийский орел-2022».

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Сначала участникам была предоставлена подробная информация о планировании учений, территории их проведения, процессе подготовки и задачах, которые будут выполнены поэтапно.

Отметим, что нашу страну на международных учениях будут представлять пилоты и авиационные средства Военно-воздушных сил Азербайджана.