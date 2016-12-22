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    Произведена боевая стрельба из зенитно-ракетных комплексов "Ильдырым" в вооружении азербайджанской армии - ВИДЕО

    В условиях, максимально приближенных к боевым, проверена боеподготовка и возможности применения боевых средств личного состава

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики, верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым плану боевой подготовки вооруженных сил, проведена внезапная проверка в войсках Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    В условиях, максимально приближенных к боевым, проверена боеподготовка, практические навыки и возможности применения боевых средств личного состава, поднятого сигналом тревоги. 

    В рамках внезапной проверки произведена боевая стрельба из зенитно-ракетных комплексов "Ильдырым" в вооружении азербайджанской армии.

    Во время практической стрельбы были успешно выполнены поручения по обнаружению и автоматической слежке мишеней, имитирующих крылатые ракеты, летательные и аэродинамические мишени условного врага, по принятию решений, открытию огня против них и эффективному уничтожению этих мишеней. Результаты боевой стрельбы оценены высоко.

    Проверки в войсках Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны продолжаются.

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