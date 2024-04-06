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В Губе простились с погибшим в ходе учебных стрельб военнослужащим армии Азербайджана

В Губе простились с погибшим в ходе учебных стрельб военнослужащим армии Азербайджана Проходит церемония прощания с военнослужащим армии Азербайджана Салехом Халафовым, погибшим в результате выстрела из огнестрельного оружия в ходе учебных стрельб.
Армия
6 апреля 2024 г. 13:20
В Губе простились с погибшим в ходе учебных стрельб военнослужащим армии Азербайджана

В Губе простились с военнослужащим армии Азербайджана Салехом Халафовым, погибшим в результате огнестрельного ранения в ходе учебных стрельб.

Как сообщает северное бюро Report, С. Халафов был похоронен на Аллее шехидов в города Губа.

12:47

Проходит церемония прощания с военнослужащим армии Азербайджана Салехом Халафовым, погибшим в результате огнестрельного ранения в ходе учебных стрельб.

Как сообщает северное бюро Report, церемония организована в жилом массиве "Девадабаны" города Губа, где проживает семья погибшего.

В ней принимают участие официальные лица, члены семьи военнослужащего, представители общественности.

С. Халафов сегодня будет похоронен на Аллее шехидов в города Губа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun təlim zamanı həlak olan əsgəri Qubada dəfn olunub - YENİLƏNİB

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