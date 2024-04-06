В Губе простились с погибшим в ходе учебных стрельб военнослужащим армии Азербайджана

В Губе простились с военнослужащим армии Азербайджана Салехом Халафовым, погибшим в результате огнестрельного ранения в ходе учебных стрельб.
Как сообщает северное бюро Report, С. Халафов был похоронен на Аллее шехидов в города Губа.
12:47
Проходит церемония прощания с военнослужащим армии Азербайджана Салехом Халафовым, погибшим в результате огнестрельного ранения в ходе учебных стрельб.
Как сообщает северное бюро Report, церемония организована в жилом массиве "Девадабаны" города Губа, где проживает семья погибшего.
В ней принимают участие официальные лица, члены семьи военнослужащего, представители общественности.
С. Халафов сегодня будет похоронен на Аллее шехидов в города Губа.