О нас

В ходе учебных стрельб погиб военнослужащий азербайджанской армии

В ходе учебных стрельб погиб военнослужащий азербайджанской армии В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий №-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана, солдат Салех Камал оглу Хяляфов погиб в ходе учебных стрельб.
Армия
5 апреля 2024 г. 22:42
В ходе учебных стрельб погиб военнослужащий азербайджанской армии

В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий №-ской воинской части министерства обороны Азербайджана, солдат Хяляфов Салех Камал оглы погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия во время проведения учебных стрельб.

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, на основании полученной информации сотрудники Губадлинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры АР осмотрели место происшествия и тело С.Халафова, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, имеющие значение для дела, получены объяснения, выполнены другие действия.

"По данному факту в Губадлинской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы, незамедлительно проведены необходимые следственные действия", - сказал он.

Ф.Алиев также отметил, что в настоящее время расследование продолжается, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun əsgəri təlim atışı zamanı odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində ölüb - EKSKLÜZİV

Самое читаемое

Определился потенциальный соперник Карабаха в первом квалификационном раунде ЛЧ
Определился потенциальный соперник "Карабаха" в первом квалификационном раунде ЛЧ
1 апреля 2024 г. 11:05
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
2 апреля 2024 г. 18:25
В Сиане открылся секретариат Центральная Азия-Китай
В Сиане открылся секретариат "Центральная Азия-Китай"
30 марта 2024 г. 13:09
Зеленский уволил своего первого помощника и ряд чиновников Офиса президента
Зеленский уволил своего первого помощника и ряд чиновников Офиса президента
30 марта 2024 г. 12:41
Допрошены свидетели по делу о покушении на депутата Фазиля Мустафу
Допрошены свидетели по делу о покушении на депутата Фазиля Мустафу
30 марта 2024 г. 10:51
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
2 апреля 2024 г. 18:19
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
4 апреля 2024 г. 09:09
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
3 апреля 2024 г. 18:13
Турецкой авиакомпании запретили летать в Европу
Турецкой авиакомпании запретили летать в Европу
30 марта 2024 г. 04:50
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
30 марта 2024 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi