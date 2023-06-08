Продолжаются мероприятия по психологическому просвещению военнослужащих

По указанию министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, в Азербайджанской Армии продолжаются мероприятия, направленные на пропаганду национально-духовных ценностей нашего народа и привитие военнослужащим чувства патриотизма.

По указанию министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, в Азербайджанской Армии продолжаются мероприятия, направленные на пропаганду национально-духовных ценностей нашего народа и привитие военнослужащим чувства патриотизма.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Представители Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу и Государственного комитета по работе с религиозными организациями посетили Н-скую воинскую часть, где провели встречу с военнослужащими.

В рамках мероприятий были проведены беседы с новобранцами в целях их адаптации к условиям службы и охраны их психологического здоровья, даны необходимые рекомендации.

До сведения личного состава была доведена важность военно-патриотического воспитания молодежи, роль национально-духовных ценностей нашего народа в защите молодежи от пагубных привычек и просветительских мероприятий в этом направлении.

В заключение были даны ответы на интересующие военнослужащих вопросы.