Продолжается конкурс "Полевая кухня"

В рамках "Армейских международных игр-2019" продолжается участие азербайджанских военных поваров в конкурсе "Полевая кухня", проходящем в Москве в полигоне Алабино.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, на этапах конкурса военные повара демонстрируют мастерство по приготовлению различных национальных блюд, проводят кулинарные мастер-классы, вызывающие большой интерес у гостей.

Судьи конкурса "Полевая кухня" пробуют и оценивают различные национальные блюда, приготовленные военными поварами.