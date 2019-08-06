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Продолжается конкурс "Полевая кухня"

Продолжается конкурс "Полевая кухня"

В рамках "Армейских международных игр-2019" продолжается участие азербайджанских военных поваров в конкурсе "Полевая кухня", проходящем в Москве в полигоне Алабино.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, на этапах конкурса военные повара демонстрируют мастерство по приготовлению различных национальных блюд, проводят кулинарные мастер-классы, вызывающие большой интерес у гостей. 

Судьи конкурса "Полевая кухня" пробуют и оценивают различные национальные блюда, приготовленные военными поварами.

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