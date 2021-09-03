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Президент подписал распоряжение о призыве на военную службу

Президент подписал распоряжение о призыве на военную службу Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О призыве граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу с 1 по 30 октября 2021 года и об увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы".
Армия
3 сентября 2021 г. 17:08
Президент подписал распоряжение о призыве на военную службу
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О призыве граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу с 1 по 30 октября 2021 года и об увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы".

Как передает Report, согласно распоряжению, граждане Азербайджанской Республики 2003 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1986-2002 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики призываются на действительную военную службу с 1 по 30 октября 2021 года.

Также военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" будут уволены в запас с 1 по 30 октября 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Prezident hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

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