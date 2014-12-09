Представители ВС Азербайджана примут участие в международном мероприятии

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ 9-12 декабря в Баку пройдет очередной семинар на тему "Подготовка и разработка процедур, операционного сценария и плана деятельности по охране важных энергетических инфраструктур в море". 10-12 декабря в Брюсселе (Бельгия) пройдет курс Системы управления прямой информацией между партнерами (ePRIME).

Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства обороны Азербайджана.

В мероприятиях примут участие и представители Вооруженных сил Азербайджана.