Представители ВС Азербайджана примут участие в международном мероприятии

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ 9-12 декабря в Баку пройдет очередной семинар на тему "Подготовка и разработка процедур, операционного сценария и плана деятельности по охране важных энергетических инфраструктур в море". 10-12 декабря в Брюсселе (Бельгия) пройдет курс Системы управления прямой информацией между партнерами (ePRIME).
https://report.az/storage/news/0a8ed8549ad36f87ee5f9b5f4dea6147/4dc1e912-4a7e-4391-b1ef-fecac100313f_292.jpg
Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства обороны Азербайджана.
В мероприятиях примут участие и представители Вооруженных сил Азербайджана.
İlkin PirəliАвтор новости