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    Представители ВС Азербайджана примут участие в международном мероприятии

    В Брюсселе пройдет курс Системы управления прямой информацией между партнерами (ePRIME)

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ 9-12 декабря в Баку пройдет очередной семинар на тему "Подготовка и разработка процедур, операционного сценария и плана деятельности по охране важных энергетических инфраструктур в море". 10-12 декабря в Брюсселе (Бельгия) пройдет курс Системы управления прямой информацией между партнерами (ePRIME).

    Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства обороны Азербайджана.

    В мероприятиях примут участие и представители Вооруженных сил Азербайджана.

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