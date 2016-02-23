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    ​Представители Вооруженных сил Азербайджана участвуют в международных мероприятиях

    Проводятся курсы для командиров и офицеров штаба

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ С 23 февраля по 23 июля в городе Стамбул (Турция) проводятся академические курсы верховного командования и управления вооруженных сил, а 23 февраля по 27 июля - курсы для командиров и офицеров штаба.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    В мероприятиях участвуют также представители Вооруженных сил Азербайджана.

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