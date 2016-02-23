​Представители Вооруженных сил Азербайджана участвуют в международных мероприятиях

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ С 23 февраля по 23 июля в городе Стамбул (Турция) проводятся академические курсы верховного командования и управления вооруженных сил, а 23 февраля по 27 июля - курсы для командиров и офицеров штаба.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В мероприятиях участвуют также представители Вооруженных сил Азербайджана.