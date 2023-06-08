Представители МККК посетили двух задержанных в Азербайджане граждан Армении

7 июня представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили двух недавно задержанных в Азербайджане (26 мая) граждан Армении. Об этом Report сообщила руководитель отдела по связям с общественностью бакинского представительства МККК Ила

7 июня представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили двух недавно задержанных в Азербайджане (26 мая) граждан Армении.



Об этом Report сообщила руководитель отдела по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.



"С ними были проведены встречи с глазу на глаз и создана возможность для контактирования с семьями посредством Службы посланий Красного Креста. В соответствии со своим мандатом МККК во время посещений оценивает обращение с задержанными лицами и условиями содержания, создает возможность для налаживания или возобновления связи с семьями", - отметила представитель МККК.



Согласно совместной информации Генеральной прокуратуры и Государственной пограничной службы Азербайджана, 26 мая на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории села Раздере Зангиланского района, при попытке нарушения государственной границы Азербайджанской Республики были задержаны двое членов диверсионной группы Вооруженных сил Армении.



Благодаря бдительности несущих службу на пограничном пункте азербайджанских военнослужащих было своевременно выявлено передвижение диверсионной группы и приняты необходимые меры, в результате чего задержаны двое военнослужащих ВС Армении. По факту в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.



В рамках уголовного дела, расследуемого Следственным управлением Генеральной прокуратуры, в отношении выступающих в качестве обвиняемых двух военнослужащих ВС Армении - Ховакимяна Арута Юриковича и Газаряна Карена Ашотовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.