Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу

10 августа в дневное время подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района подвергали обстрелу из оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракск

10 августа в дневное время подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района подвергали обстрелу из оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Ответным огнем противник был подавлен.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.