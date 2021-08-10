Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу

10 августа в дневное время подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района подвергали обстрелу из оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
Ответным огнем противник был подавлен.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.