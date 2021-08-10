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Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу 10 августа в дневное время подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района подвергали обстрелу из оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракск
Армия
10 августа 2021 г. 18:24
Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу

10 августа в дневное время подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района подвергали обстрелу из оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Ответным огнем противник был подавлен.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

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Версия на английском языке Armenian armed forces continue violating ceasefire in Nakhchivan direction
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Naxçıvan istiqamətində mövqelərimizi növbəti dəfə atəşə tutub

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