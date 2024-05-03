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Проанализированы итоги совместных тактических учений "Волна-2024"

Проанализированы итоги совместных тактических учений "Волна-2024" Состоялось мероприятие по итогам совместных тактических учений "Волна- 2024", проходивших с участием кораблей и личного состава ВМС и МЧС.
Армия
3 мая 2024 г. 17:56
Проанализированы итоги совместных тактических учений Волна-2024

Состоялось мероприятие по итогам совместных тактических учений "Волна- 2024", проходивших с участием кораблей и личного состава ВМС и МЧС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

На мероприятии с участием представителей ВМС и МЧС были проанализированы итоги совместных учений "Волна-2024", проходивших в территориальных водах Каспийского моря. Было отмечено, что на совместных тактических учениях кораблями и личным составом ВМС и МЧС были успешно выполнены все поставленные задачи, а также подчеркнуты высокий профессионализм и решимость, проявленные личным составом.

В заключение были награждены отличившиеся в ходе учений.

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Версия на английском языке Final results of Wave – 2024 joint tactical exercise analyzed
Версия на азербайджанском языке "Dalğa - 2024" birgə taktiki təliminin yekun nəticələri təhlil edilib

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