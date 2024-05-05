Для личного состава ВВС Азербайджана организовано мероприятие в духе патриотизма

В средней школе № 216 поселка Гала Хазарского района Баку было организовано мероприятие в духе патриотизма для военнослужащих ВВС и членов их семей.

В средней школе № 216 поселка Гала Хазарского района Баку было организовано мероприятие в духе патриотизма для военнослужащих ВВС и членов их семей.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и сынов Родины, павших за свободу и территориальную целостность Азербайджана, был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем был продемонстрирован документальный фильм об исключительной роли Военно-воздушных сил в Отечественной войне.

Музыкальные номера, представленные коллективом Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона и школьниками на тему патриотизма, были встречены большим интересом и аплодисментами.

На мероприятии был реализован проект "Письмо солдату", а также проведены различные конкурсы, игры и викторины. Учащимся, победившим в конкурсах, были вручены призы.

В завершение мероприятия были сделаны памятные фотографии.