Состоялся зональный этап военно-спортивной игры "Шахин" по городу Баку

В Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского состоялся зональный этап военно-спортивной игры "Шахин" по городу Баку.

В Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского состоялся зональный этап военно-спортивной игры "Шахин" по городу Баку.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, МЧС, Министерства молодежи и спорта, Министерства науки и образования, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, Организация ветеранов войны, труда и вооруженных сил, Управлений молодежи и спорта Ясамальского, Хазарского, Сураханского, Сабунчинского, Гарадагского, Низаминского, Насиминского, Наримановского, Бинагадинского, Сабаильского, Хатаинского и Пираллахинского районов Баку, офицеры Военного лицея и судьи военно-спортивной игры "Шахин".

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя свободы наших земель. Военный оркестр исполнил Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие пожелали участникам команд успехов. Было отмечено, что основной целью проведения военно-спортивной игры "Шахин" является укрепление физического здоровья школьников и повышение готовности призывников к военной службе. Было отмечено, что место и роль военно-спортивных игр в патриотическом воспитании молодежи неоценимы.

После официальной церемонии курсанты Военного лицея и школьники прошли торжественным маршем перед трибуной под аккомпанемент Военного оркестра.

В целом 12 команд выполнили задачи по строевой и физической подготовке, гражданской обороне и преодолению препятствий, а также по другим этапам.

По итогам конкурса победители были награждены дипломами и кубками.

Отметим, что победители зонального этапа военно-спортивных игр "Шахин" по городу Баку получили право участия в республиканском финальном этапе, который состоится в июле в "молодежной столице" Лянкяране.