Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Лачыне подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Лачыне подверглись обстрелу.

С полудня 10 сентября до утра 11 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа, Ашагы Шорджа, Зеркенд Басаркечярского района и населенного пункта Хезинавар Герусского района, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зейлик, Елинджа, Юхары Айрым Кяльбаджарского района, Садынлар Лачынского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - отметили в ведомстве.