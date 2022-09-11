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Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Лачыне подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Лачыне подверглись обстрелу Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Лачыне подверглись обстрелу.
Армия
11 сентября 2022 г. 09:56
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Лачыне подверглись обстрелу

С полудня 10 сентября до утра 11 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа, Ашагы Шорджа, Зеркенд Басаркечярского района и населенного пункта Хезинавар Герусского района, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зейлик, Елинджа, Юхары Айрым Кяльбаджарского района, Садынлар Лачынского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - отметили в ведомстве.

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