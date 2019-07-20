Министр обороны: Основная задача, поставленная Верховным главнокомандующим - высокая боевая готовность

20 июля на Центральном командном пункте под руководством министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, к которому посредством видеосвязи также были привлечены командиры воинских объединений, соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне и другие должностные лица.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, З.Гасанов поделился с участниками совещания своими видениями о ещё более эффективной и качественной организации занятий по боевой подготовке в видах войск, воинских объединениях, соединениях и частях согласно директивам и наставлениям, тщательном изучении и соблюдении руководящих документов, а также проведении других мероприятий, направленных на повышение профессионализма в нашей армии до конца учебного года.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что согласно указанию президента страны, с целью повышения боевой и морально-психологической подготовки и улучшения социально-бытовых условий личного состава Азербайджанской Армии, в частности подразделений, дислоцированных в прифронтовой зоне, до конца года будут переданы в использование несколько военных объектов. Министр, подчеркнув, что работы в этом направлении будут продолжены и в будущем, дал соответствующие указания должностным лицам по выполнению этих работ в соответствии с современными требованиями.

Министр обороны потребовал обеспечить скрытное и непрерывное управление войсками и дал указания осуществить строгий контроль за оперативной обстановкой на линии соприкосновения войск, более качественно организовать боевую подготовку, усилить идеологическую работу и морально-психологическое обеспечение, а также решить другие служебные вопросы.

С учетом погодных условий министр также дал указание в связи с уделением повышенного внимания состоянию здоровья личного состава и принятием мер пожарной безопасности в воинских частях.

В завершении совещания Министр обороны довел до участников свои приказы и требования в связи с повышением бдительности и обеспечением безопасности личного состава, усилением разведывательной деятельности с целью обеспечения готовности к любым провокациям армянской стороны и принятием адекватных ответных мер против врага.