Полковник турецкой армии рассказал о причинах совместных учений с Азербайджаном

"Совместные тактические учения с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк-2019” я расцениваю как логический результат продолжающегося долгие годы между военнослужащими двух стран сотрудничества и как чрезвычайные учения".

Как сообщает Report, об этом сказал участвующий на совместных азербайджано-турецких тактических учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019» с боевой стрельбой руководитель турецкой группы полковник Мурат Дирик.

По его словам, учения очень полезны для совместной работы, обеспечения взаимопонимания военнослужащих двух стран и освоения военной техники: "Сюда мы приехали коллективом моторного пехотного подразделения из 85 человек. Со дня приезда и по сей день мы очень довольны оказываемым нам вниманием со стороны азербайджанского народа, ВС Азербайджана. Это показатель того, что наши дружба и братство имеют глубокие корни".

Отметим, что стартовавшие 1 мая учения завершатся сегодня. Похожие учения были проведены в 2013, 2015 и 2017 годы в Азербайджане, 2014, 2016 и 2018 годы – в Турции.