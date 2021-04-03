О нас
Report Georgia
Аудио новости

Полковник: Демобилизованные могут обратиться в Фонд YAŞAT, госучреждения

Полковник: Демобилизованные могут обратиться в Фонд YAŞAT, госучреждения "Поскольку в законе ”О медицинском страховании” вопросы медицинского страхования военнослужащих срочной службы относятся к лечебным учреждениям Министерства обороны, их лечение осуществляется в госпиталях".
Армия
3 апреля 2021 г. 16:37
Полковник: Демобилизованные могут обратиться в Фонд YAŞAT, госучреждения

"Поскольку в законе ”О медицинском страховании” вопросы медицинского страхования военнослужащих срочной службы относятся к лечебным учреждениям Министерства обороны, их лечение осуществляется в госпиталях".

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления Министерства обороны полковник Фирудин Набиев на брифинге, посвященном деятельности военных врачей в период Отечественной войны и на освобожденных территориях.

Он отметил, что после демобилизации военнослужащих из воинских частей Министерства обороны, государство берет на себя их социальное страхование на 4 года - до 2024 года:

"Демобилизованные могут обратиться в Фонд YAŞAT, медицинское страхование и различные государственные учреждения. Для этого нет никаких ограничений".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Polkovnik: "Tərxis olunanlar YAŞAT fonduna, tibbi sığortaya və dövlət qurumlarına müraciət edə bilərlər"

Новости партнеров

Самое важное

Минобороны: Раненый не может быть уволен в запас до полного завершения лечения
Минобороны: Раненый не может быть уволен в запас до полного завершения лечения
3 апреля 2021 г. 17:15
Турция назначила нового посла в Азербайджан 
Турция назначила нового посла в Азербайджан 
3 апреля 2021 г. 09:36
ANAMA: В Шушу была сброшена ракета Искандер-М
ANAMA: В Шушу была сброшена ракета "Искандер-М"
2 апреля 2021 г. 16:46
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности
2 апреля 2021 г. 15:28
Арестован экс-депутат Милли Меджлиса
Арестован экс-депутат Милли Меджлиса
2 апреля 2021 г. 15:13
ANAMA: Обломки ракет Искандер обнаружены на двух территориях в Шуше
ФотоANAMA: Обломки ракет "Искандер" обнаружены на двух территориях в Шуше
2 апреля 2021 г. 10:25
В Баку демонстрируются обломки ракет Искандер
ФотоВ Баку демонстрируются обломки ракет "Искандер"
2 апреля 2021 г. 09:41
Минуло 5 лет со дня апрельской победы Азербайджанской армии
Минуло 5 лет со дня апрельской победы Азербайджанской армии
2 апреля 2021 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев принял Сельджука Байрактара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Сельджука Байрактара
1 апреля 2021 г. 19:35
Главы МИД Азербайджана и России провели двустороннюю встречу в Москве 
Главы МИД Азербайджана и России провели двустороннюю встречу в Москве 
1 апреля 2021 г. 19:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi