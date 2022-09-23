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Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы

Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы С 23:45 22 сентября до 08:30 23 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Чинарлы Товузгалинского района, Йухары Шорджа, Гюнешли и Зяркенд Басаркечярского района, на азербайджано-армянской государственной гр
Армия
23 сентября 2022 г. 10:36
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы

С 23:45 22 сентября до 08:30 23 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Чинарлы Товузгалинского района, Йухары Шорджа, Гюнешли и Зяркенд Басаркечярского района, на азербайджано-армянской государственной границе, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Коханаби Товузского района, Кешдак и Бармагбине Кяльбаджарского района, а также Тезекенд Дашкесанского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры

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Версия на английском языке Azerbaijan Army positions subjected to fire in direction of state border
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Dövlət sərhədi istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub"

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