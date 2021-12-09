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Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе Подразделения вооруженных сил Армении совершили очередную провокацию на Кяльбаджарском участке государственной границы.
Армия
9 декабря 2021 г. 18:16
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе

Подразделения вооруженных сил Армении совершили очередную провокацию на Кяльбаджарском участке государственной границы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

9 декабря примерно в 15:00 армянские военные подразделения с боевых позиций в направлении Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе.

Подразделениями нашей армии, дислоцированными на этом направлении, были предприняты соответствующие действия.

Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.

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Версия на английском языке Azerbaijani army positions come under fire in Kalbajar District
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcərdəki mövqelərini atəşə tutub

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