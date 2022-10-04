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Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Товузе

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Товузе Позиции Азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского и Товузского районов подверглись обстрелу.
Армия
4 октября 2022 г. 08:58
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Товузе

Вечером 3 октября и в течение ночи 4 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Субатан, Йухары Шорджа и Истису Басаркечярского района, Чинарлы и Колагир Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зивел, Зяйлик и Истису Кяльбаджарского района, Агдам и Гаралар Товузского района.

Об этом передает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

"Заявляем, что вся ответственность за целенаправленное нагнетание ситуации ложится на военно-политическое руководство Армении", - отметили в оборонном ведомстве.

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Версия на английском языке Armenians fire on Azerbaijani positions in Kalbajar and Tovuz districts 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Kəlbəcər və Tovuz istiqamətlərində mövqelərimiz atəşə tutulub"

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