Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Товузе

Вечером 3 октября и в течение ночи 4 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Субатан, Йухары Шорджа и Истису Басаркечярского района, Чинарлы и Колагир Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зивел, Зяйлик и Истису Кяльбаджарского района, Агдам и Гаралар Товузского района.
Об этом передает
Подразделениями Азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.
"Заявляем, что вся ответственность за целенаправленное нагнетание ситуации ложится на военно-политическое руководство Армении", - отметили в оборонном ведомстве.