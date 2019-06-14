 Наверх

Подразделения Войск химической защиты провели тактико-специальные учения - ВИДЕО

Подразделения Войск химической защиты провели учения

В воинской части Войск химической защиты проведены тактико-специальные учения по действиям батальона в ходе наступательной операции.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Основной целью учений стала организация взаимодействия подразделений, а также совершенствование практических навыков и умений личного состава, в том числе повышение его морально-психологической выносливости при выполнении заданий.

В ходе учений подразделения провели химическую разведку, определили виды отравляющих веществ и границы зараженной местности, а также выполнили другие задачи.

На тактико-специальных учениях личный состав продемонстрировал высокую боеспособность.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi