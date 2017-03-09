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    Подписан план военного сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией

    Между министерствами обороны двух стран состоялись штабные переговоры
    © Mod.gov.az

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Управлении международного военного сотрудничества состоялись штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Великобритании.

    Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

    На мероприятии были рассмотрены текущее состояние и перспективные направления сотрудничества в сфере обороны между двумя странами, обсуждены вопросы сотрудничества в области обучения, образования и миротворческих операций, а также проведен обмен мнениями по региональной безопасности.

    Итогом переговоров стало подписание "Плана военного сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Объединенного Королевства на 2017/2018 финансовый год".

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