Подписан план военного сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Управлении международного военного сотрудничества состоялись штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Великобритании.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На мероприятии были рассмотрены текущее состояние и перспективные направления сотрудничества в сфере обороны между двумя странами, обсуждены вопросы сотрудничества в области обучения, образования и миротворческих операций, а также проведен обмен мнениями по региональной безопасности.

Итогом переговоров стало подписание "Плана военного сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Объединенного Королевства на 2017/2018 финансовый год".