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Подготовлен план мероприятий по сохранению культурных ценностей во время вооруженных конфликтов

Подготовлен план мероприятий по сохранению культурных ценностей во время вооруженных конфликтов В целях выполнения положений "Конвенции о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов" министерством обороны подготовлен план мероприятий на 2022 учебный год.
Армия
8 января 2022 г. 16:23
Подготовлен план мероприятий по сохранению культурных ценностей во время вооруженных конфликтов

В целях выполнения положений "Конвенции о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов" министерством обороны подготовлен план мероприятий на 2022 учебный год.

Как сообщили Report в министерстве, в рамках мероприятий, проводимых в этом направлении, будет проведен обстоятельный обмен мнениями по таким тематикам, как защита культурных ценностей, находящихся на территории самого государства и противоборствующей стороны во время вооруженных конфликтов, защита движимых и недвижимых культурных ценностей, таких как памятники архитектуры, искусства, истории, археологические артефакты и т.д.

Будет проведена работа по просвещению военнослужащих по вопросам охраны культурного наследия в военное время.

Кроме того, наши военнослужащие будут осведомлены о проводимой работе по информированию международных организаций о состоянии разрушенных памятников культуры на освобожденных территориях.

На предстоящих совещаниях, семинарах и встречах будут обсуждены ключевые вопросы, представляющие интерес.

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Версия на английском языке Action plan developed to protect cultural property in event of armed conflicts
Версия на азербайджанском языке Hərbi münaqişələr zamanı mədəni dəyərlərin qorunmasına dair tədbirlər planı hazırlanıb

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