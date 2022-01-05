МО: Информация о ранении военнослужащих при сходе лавины - ложная

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало распространяемую в социальных сетях информацию.
Как сообщили Report в министерстве, некоторые пользователи социальных сетей распространили информацию о том, что якобы группа военнослужащих Азербайджанской армии получила телесные повреждения в результате схода снежной лавины.
"Мы заявляем, что эта информация не отражает действительности. Обращаясь к представителям СМИ, рекомендуем не распространять неподтвержденную информацию", - говорится в сообщении.