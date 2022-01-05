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МО: Информация о ранении военнослужащих при сходе лавины - ложная

МО: Информация о ранении военнослужащих при сходе лавины - ложная Министерство обороны Азербайджана прокомментировало распространяемую в социальных сетях информацию.
Армия
5 января 2022 г. 20:37
МО: Информация о ранении военнослужащих при сходе лавины - ложная

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало распространяемую в социальных сетях информацию.

Как сообщили Report в министерстве, некоторые пользователи социальных сетей распространили информацию о том, что якобы группа военнослужащих Азербайджанской армии получила телесные повреждения в результате схода снежной лавины.

"Мы заявляем, что эта информация не отражает действительности. Обращаясь к представителям СМИ, рекомендуем не распространять неподтвержденную информацию", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке MN: Bir qrup hərbi qulluqçunun qar uçqunu altında qalması barədə məlumatlar yalandır

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