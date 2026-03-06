Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Первый выпуск специалистов по Bayraktar TB2 состоялся в Азербайджане

    Армия
    • 06 марта, 2026
    • 10:54
    Первый выпуск специалистов по Bayraktar TB2 состоялся в Азербайджане

    В Учебном центре летной подготовки Bayraktar Teknoloji Azerbaijan, действующем при Военно-воздушных силах, прошла первая церемония выпуска курса по подготовке специалистов, обслуживающих систему Bayraktar TB2.

    Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны, генерал-майор Гасан Аловсадов поздравил выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей военной службе.

    В ходе мероприятия отмечена значимость проведенного курса. Подчеркнуто, что подобные образовательные программы оказывают положительное воздействие на овладение военнослужащими профильными специальностями, углубление их знаний и навыков, а также на рост профессионального уровня.

    По завершении церемонии выпускникам, окончившим курс, были вручены сертификаты.

