İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Hərbi Hava Qüvvələrində Bayraktar kursunun buraxılış mərasimi keçirilib

    Hərbi
    • 06 mart, 2026
    • 10:26
    Hərbi Hava Qüvvələrində Bayraktar kursunun buraxılış mərasimi keçirilib

    Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) nəzdində Bayraktar Teknoloji Azərbaycan Uçuş Hazırlığı Təlim Mərkəzində Bayraktar TB2 Sistemi üzrə mütəxəssislərin hazırlığı kursunun birinci buraxılış mərasimi keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    General-mayor Həsən Əlövsədov məzunları buraxılış münasibətilə Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi adından təbrik edib, onlara gələcək xidmətlərində uğurlar arzulayıb.

    Tədbirdə kursun əhəmiyyəti vurğulanaraq bildirilib ki, bu cür kurslar hərbi qulluqçuların ixtisaslara yiyələnməsinə, bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsinə, eləcə də peşəkarlığının artırılmasına müsbət təsir göstərir.

    Buraxılış mərasiminin sonunda kursu bitirənlərə sertifikatlar təqdim olunub.

    Hərbi Hava Qüvvələrində Bayraktar kursunun buraxılış mərasimi keçirilib
    Hərbi Hava Qüvvələrində Bayraktar kursunun buraxılış mərasimi keçirilib
    Hərbi Hava Qüvvələrində Bayraktar kursunun buraxılış mərasimi keçirilib
    Hərbi Hava Qüvvələrində Bayraktar kursunun buraxılış mərasimi keçirilib
    Hərbi Hava Qüvvələrində Bayraktar kursunun buraxılış mərasimi keçirilib
    Müdafiə Nazirliyi Bayrakdar kursu General-mayor Həsən Əlövsədov
    Foto
    Первый выпуск специалистов по Bayraktar TB2 состоялся в Азербайджане

    Son xəbərlər

    10:51

    "Bank Respublika" Dövlət Vergi Xidmətinin təşkil etdiyi tədbirdə xüsusi mükafata layiq görülüb

    Maliyyə
    10:51

    İsrail ordusu Beyrutda "Hizbullah"ın hərbi infrastrukturuna zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    10:37

    "Tottenhem" Premyer Liqada tarixi antirekorda imza atıb

    Futbol
    10:34

    DOST mərkəzlərində martın 7-9-da qeyri-iş günləri olacaq

    Daxili siyasət
    10:32
    Foto

    AMB sədri İSB-yə texnoloji infrastrukturun genişləndirilməsini tövsiyə edib

    Maliyyə
    10:31

    Azərbaycanın suverenliyinə və təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş hər hansı addım cavabsız qalmayacaq - RƏY

    Daxili siyasət
    10:31

    Kats İrana qarşı əməliyyatın detallarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    10:28

    Azərbaycan parapauerliftinqçiləri Tbilisidə Avropa Açıq çempionatında iştirak edəcəklər

    Fərdi
    10:26
    Foto

    Hərbi Hava Qüvvələrində Bayraktar kursunun buraxılış mərasimi keçirilib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti