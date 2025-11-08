Пакистанские военные прошли перед трибуной на военном параде в Баку

Пакистанские военнослужащие также принимают участие в военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы во II Карабахской войне.

Как сообщает Report, парадный расчет Вооруженных сил Пакистана во главе с майором Сагибом Аланом прошел перед трибуной.

В военном параде на площади Азадлыг принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.