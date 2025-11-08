Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package Military Parade
    Military
    • 08 November, 2025
    • 14:46
    Pakistani military personnel march past grandstand at military parade in Baku

    Pakistani servicemen are also taking part in the military parade in Baku dedicated to the fifth anniversary of Victory in the Second Karabakh War.

    According to Report, the parade formation of the Armed Forces of Pakistan, led by Major Sagib Alan, marched past the grandstand.

    Participating in the military parade at Azadlyg Square are President of Azerbaijan Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva, President of Türkiye Recep Tayyip Erdogan, and Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif.

    Video
    Pakistan hərbçiləri Bakıda paradda keçid edib
    Video
    Пакистанские военные прошли перед трибуной на военном параде в Баку

