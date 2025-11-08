Pakistani military personnel march past grandstand at military parade in Baku
Military
- 08 November, 2025
- 14:46
Pakistani servicemen are also taking part in the military parade in Baku dedicated to the fifth anniversary of Victory in the Second Karabakh War.
According to Report, the parade formation of the Armed Forces of Pakistan, led by Major Sagib Alan, marched past the grandstand.
Participating in the military parade at Azadlyg Square are President of Azerbaijan Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva, President of Türkiye Recep Tayyip Erdogan, and Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif.
