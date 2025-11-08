Pakistan hərbçiləri Bakıda paradda keçid edib
Hərbi
- 08 noyabr, 2025
- 14:28
Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümü münasibətilə keçirilən hərbi paradda Pakistan hərbçiləri də iştirak edir.
"Report" xəbər verir ki, Pakistan Silahlı Qüvvələrinin parad heyəti mayor Saqib Alanın başçılığı ilə tribuna önünüdən keçib.
Azadlıq meydanında keçirilən paradda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Pakistanın Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif iştirak edirlər.
