    Pakistan hərbçiləri Bakıda paradda keçid edib

    Hərbi
    • 08 noyabr, 2025
    • 14:28
    Pakistan hərbçiləri Bakıda paradda keçid edib

    Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümü münasibətilə keçirilən hərbi paradda Pakistan hərbçiləri də iştirak edir.

    "Report" xəbər verir ki, Pakistan Silahlı Qüvvələrinin parad heyəti mayor Saqib Alanın başçılığı ilə tribuna önünüdən keçib.

    Azadlıq meydanında keçirilən paradda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Pakistanın Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif iştirak edirlər.

    Azərbaycan Pakistan Hərbi parad Zəfərə gedən yol
    Пакистанские военные прошли перед трибуной на военном параде в Баку

