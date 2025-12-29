İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    29 dekabr, 2025
    10:38
    Cüdoçular arasında kata üzrə Azərbaycan çempionatı və birinciliyi keçirilib.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan turnir böyüklər, gənclər və yeniyetmələr arasında təşkil olunub.

    Yarış Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının kata qaydalarına və hakimlik standartlarına uyğun keçirilib.

    Yeniyetmələr

    I yer

    Sadiq Abdullayev (Tori)

    Rəcəb Əkbərov (Uke)

    II yer

    Səttar Nurullayev (Tori)

    Zaur Nəzirov (Uke)

    III yer

    Nihat Camalov (Tori)

    Rüstəm Məmmədov (Uke)

    Gənclər

    I yer

    Famil Əsədov (Tori)

    Yusif Əhmədov (Uke)

    II yer

    Mirəbdülrəhim Abdullazadə (Tori)

    Zidan Bəşirov (Uke)

    III yer

    Rəsul Əmirzadə (Tori)

    Tahir Bünyadov (Uke)

    Böyüklər

    I yer

    Çingiz Əhmədov (Tori)

    Seymur Məcidli (Uke)

    II yer

    Rahim Aslanov (Tori)

    Yusif Əliyev (Uke)

    III yer

    Natiq Qurbanlı (Tori)

    Elçin Mayılov (Uke)

