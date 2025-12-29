Cüdoçular arasında kata üzrə Azərbaycan çempionatı və birinciliyi keçirilib
- 29 dekabr, 2025
- 10:38
Cüdoçular arasında kata üzrə Azərbaycan çempionatı və birinciliyi keçirilib.
Azərbaycan Cüdo Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan turnir böyüklər, gənclər və yeniyetmələr arasında təşkil olunub.
Yarış Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının kata qaydalarına və hakimlik standartlarına uyğun keçirilib.
Yeniyetmələr
I yer
Sadiq Abdullayev (Tori)
Rəcəb Əkbərov (Uke)
II yer
Səttar Nurullayev (Tori)
Zaur Nəzirov (Uke)
III yer
Nihat Camalov (Tori)
Rüstəm Məmmədov (Uke)
Gənclər
I yer
Famil Əsədov (Tori)
Yusif Əhmədov (Uke)
II yer
Mirəbdülrəhim Abdullazadə (Tori)
Zidan Bəşirov (Uke)
III yer
Rəsul Əmirzadə (Tori)
Tahir Bünyadov (Uke)
Böyüklər
I yer
Çingiz Əhmədov (Tori)
Seymur Məcidli (Uke)
II yer
Rahim Aslanov (Tori)
Yusif Əliyev (Uke)
III yer
Natiq Qurbanlı (Tori)
Elçin Mayılov (Uke)