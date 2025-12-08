Фонд YAŞAT потратил более 7 млн манатов на кредитные и долговые обязательства
Внутренняя политика
- 08 декабря, 2025
- 11:28
Фонд YAŞAT потратил 7 млн 11 тыс. 408 манатов на погашение потребительских кредитов и других долговых обязательств семей шехидов и раненых военнослужащих.
Как сообщает Report, об этом руководитель фонда YAŞAT Эльвин Гусейнов заявил на пресс-конференции, посвященной 5-летней деятельности фонда.
По его словам, в рамках программы по погашению потребительских кредитов и других долговых обязательств была оказана помощь в общей сложности по 2300 обращениям, из которых 918 поступили от членов семей шехидов, 3 - от семей пропавших без вести и 1379 - от раненых военнослужащих.
