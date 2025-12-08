"YAŞAT" Fondu kredit və borc öhdəlikləri ilə bağlı 7 milyon manatdan çox pul xərcləyib
Daxili siyasət
- 08 dekabr, 2025
- 10:49
"YAŞAT" Fondu istehlak kreditləri və digər borc öhdəliklərinin qarşılanması istiqaməti üzrə 7 milyon 11 408 manat pul xərcləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri "YAŞAT" Fondunun 5 illik fəaliyyətinə dair mətbuat konfransı zamanı fondun rəhbəri Elvin Hüseynov deyib.
O bildirib ki, istehlak kreditləri və digər borc öhdəliklərinin qarşılanması istiqaməti üzrə şəhid ailə üzvlərinin 918, itkin ailə üzvlərinin 3 və yaralıların 1 379 müraciəti olmaqla ümumilikdə 2 300 müraciət təmin edilib.
Son xəbərlər
11:01
"YAŞAT" Fondu müalicə və psixoloji dəstək xərcləri üçün 38 milyon manata yaxın pul xərcləyibSosial müdafiə
10:59
Azərbaycan iş adamlarının gələn ilin əvvəlində Dağıstana səfəri planlaşdırılırBiznes
10:58
Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının qeydiyyat bölməsində yeni xidmət istifadəyə verilibSağlamlıq
10:55
Sumqayıtda 2 min abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
10:54
"SOCAR Hackathon 2025"in rəsmi tərəfdaşı məlum olubEnergetika
10:53
İSB "Yaşıl Kart" sistemi çərçivəsində böyük məbləğdə ödəniş edibMaliyyə
10:49
"YAŞAT" Fondu kredit və borc öhdəlikləri ilə bağlı 7 milyon manatdan çox pul xərcləyibDaxili siyasət
10:48
Naxçıvanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 11 %-dən çox artıbBiznes
10:43