Организован медиатур в Гадрут и на высоту Эргюнеш

Организован медиатур в поселок Гадрут Ходжавендского района и на высоту Эргюнеш.

Организован медиатур в поселок Гадрут Ходжавендского района и на высоту Эргюнеш.

Как сообщает Report, медиатур организован Министерством обороны по случаю четвертой годовщины освобождения Гадрута.

В поездке приняли участие представители медиа, военные эксперты, а также военнослужащие, участвовавшие в Отечественной войне.

Участникам медиатура рассказали, что освобождение высоты стало важным событием в истории 44-дневной войны. Освобождение Гадрута и высоты Эргюнеш заложило основу для освобождения города Шуша и других территорий Карабаха.

Военнослужащие, принимавшие участие в Отечественной войне и антитеррористических мероприятиях 2023 года, рассказали о своем боевом пути.

Один из военнослужащих отметил, что за Гадрут шли ожесточенные бои, азербайджанская армия уничтожила позиции противника и освободила от оккупации поселок Гадрут и высоту Эргюнеш.

Напомним, что поселок Гадрут и еще несколько сел были освобождены от армянской оккупации 9 октября в результате контрнаступления азербайджанской армии, начатого 27 сентября 2020 года. Освобождение Гадрута стало одной из ключевых операций, решившей исход войны.