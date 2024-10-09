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Организован медиатур в Гадрут и на высоту Эргюнеш

Организован медиатур в Гадрут и на высоту Эргюнеш Организован медиатур в поселок Гадрут Ходжавендского района и на высоту Эргюнеш.
Армия
9 октября 2024 г. 09:42
Организован медиатур в Гадрут и на высоту Эргюнеш

Организован медиатур в поселок Гадрут Ходжавендского района и на высоту Эргюнеш.

Как сообщает Report, медиатур организован Министерством обороны по случаю четвертой годовщины освобождения Гадрута.

В поездке приняли участие представители медиа, военные эксперты, а также военнослужащие, участвовавшие в Отечественной войне.

Участникам медиатура рассказали, что освобождение высоты стало важным событием в истории 44-дневной войны. Освобождение Гадрута и высоты Эргюнеш заложило основу для освобождения города Шуша и других территорий Карабаха.

Военнослужащие, принимавшие участие в Отечественной войне и антитеррористических мероприятиях 2023 года, рассказали о своем боевом пути.

Один из военнослужащих отметил, что за Гадрут шли ожесточенные бои, азербайджанская армия уничтожила позиции противника и освободила от оккупации поселок Гадрут и высоту Эргюнеш.

Напомним, что поселок Гадрут и еще несколько сел были освобождены от армянской оккупации 9 октября в результате контрнаступления азербайджанской армии, начатого 27 сентября 2020 года. Освобождение Гадрута стало одной из ключевых операций, решившей исход войны.

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Версия на английском языке ФотоMedia tour to Hadrut, Ergunash heights organized in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фото Ərgünəş yüksəkliyinin azad olunması 44 günlük müharibənin tarixində önəmli hadisədir

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