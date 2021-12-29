О нас
Report Georgia
Аудио новости

Официальный представитель МО рассказал об учениях армии Азербайджана

Официальный представитель МО рассказал об учениях армии Азербайджана В этом году были проведены командно-штабные, специальные тактические и симуляционные учения с использованием новых технологий и привлечением Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Военно-морских сил, Сил специального назначения и Отдельной общевойсковой
Армия
29 декабря 2021 г. 17:01
Официальный представитель МО рассказал об учениях армии Азербайджана
0 : 00
0 : 00

В этом году были проведены командно-штабные, специальные тактические и симуляционные учения с использованием новых технологий и привлечением Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Военно-морских сил, Сил специального назначения и Отдельной общевойсковой армии Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов, выступая с докладом о проделанной в текущем году работе в области армейского строительства и задачах, выполненных по основным направлениям.

"Кроме того, наши военнослужащие приняли участие в международных соревнованиях, проведенных в России, Казахстане и Иране, а также в международных мероприятиях различного назначения, проведенных в Турции, Пакистане, Грузии и нашей стране", - подчеркнул А.Эйвазов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi təlimlərdən danışıb

Экслюзивные новости

Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
29 декабря 2021 г. 15:34
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
27 декабря 2021 г. 18:39
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
27 декабря 2021 г. 17:36
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
24 декабря 2021 г. 18:24
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
24 декабря 2021 г. 17:25
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
24 декабря 2021 г. 16:12
Место проведения матча Карабах - Марсель может измениться
Место проведения матча "Карабах" - "Марсель" может измениться
24 декабря 2021 г. 14:29
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
24 декабря 2021 г. 11:24
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
24 декабря 2021 г. 10:25
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
23 декабря 2021 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi