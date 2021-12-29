Официальный представитель МО рассказал об учениях армии Азербайджана

В этом году были проведены командно-штабные, специальные тактические и симуляционные учения с использованием новых технологий и привлечением Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Военно-морских сил, Сил специального назначения и Отдельной общевойсковой

В этом году были проведены командно-штабные, специальные тактические и симуляционные учения с использованием новых технологий и привлечением Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Военно-морских сил, Сил специального назначения и Отдельной общевойсковой армии Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов, выступая с докладом о проделанной в текущем году работе в области армейского строительства и задачах, выполненных по основным направлениям.

"Кроме того, наши военнослужащие приняли участие в международных соревнованиях, проведенных в России, Казахстане и Иране, а также в международных мероприятиях различного назначения, проведенных в Турции, Пакистане, Грузии и нашей стране", - подчеркнул А.Эйвазов.