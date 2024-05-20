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Завершились тактические учения с боевой стрельбой с участием артиллерийских подразделений

Завершились тактические учения с боевой стрельбой с участием артиллерийских подразделений
Армия
20 мая 2024 г. 13:37
Завершились тактические учения с боевой стрельбой с участием артиллерийских подразделений

Завершились тактические учения с боевой стрельбой, проходившие в соответствии с планом подготовки Сухопутных войск на 2024 год с участием артиллерийских подразделений.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану учений, подразделения, выведенные из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, успешно выполнили задачи по занятию огневых позиций, подготовке установок к боевому применению, обнаружению и уничтожению целей условного противника точным огнем, а также ряд других поставленных задач.

"На учениях, в ходе которых основное внимание было уделено повышению знаний и навыков военнослужащих, совершенствованию навыков управления артиллерийскими подразделениями командного состава, а также организации взаимодействия с другими видами войск в ходе боевых действий, был продемонстрирован высокий профессионализм", - заявили в Минобороны.

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Версия на английском языке Live-fire tactical exercise with Artillery units ended
Версия на азербайджанском языке Artilleriya bölmələrinin döyüş atışlı taktiki təlimi başa çatıb

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