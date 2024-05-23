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Состоялась экспертная встреча военных специалистов Азербайджана и Германии

Состоялась экспертная встреча военных специалистов Азербайджана и Германии В соответствии с Планом двустороннего сотрудничества, подписанным между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германия на 2024 год, состоялась экспертная встреча между военными специал
Армия
23 мая 2024 г. 19:43
Состоялась экспертная встреча военных специалистов Азербайджана и Германии

В соответствии с Планом двустороннего сотрудничества, подписанным между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германия на 2024 год, состоялась экспертная встреча между военными специалистами обеих стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

На встрече, состоявшейся в Объединенном оперативном командовании Германии, был проведен обстоятельный обмен мнениями по поводу участия Азербайджана и Германии в миссиях ООН, в международных миротворческих операциях, обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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