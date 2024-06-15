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Китайская делегация обсудила в Баку перспективы развития военного сотрудничества

Китайская делегация обсудила в Баку перспективы развития военного сотрудничества Продолжается визит в Азербайджан делегации Главного управления международного военного сотрудничества Народно-освободительной армии Китая.
Армия
15 июня 2024 г. 13:37
Китайская делегация обсудила в Баку перспективы развития военного сотрудничества

Продолжается визит в Азербайджан делегации Главного управления международного военного сотрудничества Народно-освободительной армии Китая.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, в рамках визита в Управлении международного военного сотрудничества Минобороны состоялась встреча с военной делегацией Китая.

На встрече с участием представителей азербайджанской армии и Народно-освободительной армии Китая было обсуждено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

На встрече также состоялся обстоятельный обмен мнениями о предстоящей работе по планированию совместных мероприятий в области военного образования.

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Версия на английском языке Azerbaijan and China plan joint activity in military education
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Çin hərbi təhsil sahəsində birgə tədbirlər planlaşdırır

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