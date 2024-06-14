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Начальник Генштаба понаблюдал за тактико-специальными учениями инженерных подразделений

Начальник Генштаба понаблюдал за тактико-специальными учениями инженерных подразделений 14 июня первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев понаблюдал за тактико-специальными учениями, проводимыми с инженерными подразделениями.
Армия
14 июня 2024 г. 18:00
Начальник Генштаба понаблюдал за тактико-специальными учениями инженерных подразделений

14 июня первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев понаблюдал за тактико-специальными учениями, проводимыми с инженерными подразделениями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

После осмотра современного вооружения и техники, находящихся в распоряжении частей и подразделений Инженерных войск, были заслушаны доклады командного состава. Начальнику Генерального штаба было доложено, что подразделения, поднятые по тревоге, приведены в состояние боевой готовности и выведены в районы сосредоточения.

Основное внимание в ходе учений уделено выполнению различных задач по инженерному обеспечению с учетом опыта Отечественной войны и последующих операций, а также вооруженных конфликтов в различных уголках мира.

Положительно оценив ход тактико-специальных учений, начальник Генерального штаба дал указания по дальнейшему повышению качества подобных учений и их проведению в соответствии с условиями реального боя.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Chief of General Staff watches tactical-special exercise of engineering units
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Qərargah rəisi mühəndis bölmələrinin taktiki-xüsusi təlimini izləyib

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