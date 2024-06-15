В азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю Дня национального спасения

В соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны, в подчиненных Министерству обороны объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях состоялся цикл мероприятий по случаю 15 июня - Дня национального спа

В соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны, в подчиненных Министерству обороны объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях состоялся цикл мероприятий по случаю 15 июня - Дня национального спасения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

В праздничный день личный состав посетил центры, музеи и памятники Гейдара Алиева на территории страны, состоялся просмотр фильмов, повествующих о славном жизненном пути и деятельности Общенационального лидера нашего народа, были организованы различные культурно-массовые мероприятия для военнослужащих.

На мероприятиях с участием детей шехидов сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и наших сограждан, ставших шехидами во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Были проведены просветительские беседы с военнослужащими в связи с 15 июня - Днем национального спасения, представляющим важную значимость в судьбе азербайджанского народа и вписанным золотыми буквами в нашу историю.

Было отмечено, что тридцать один год назад с возвращением Общенационального лидера Гейдара Алиева к политической власти в Азербайджане был заложен фундамент нового периода развития в жизни нашей республики. Сегодня идеи великого лидера о том, чтобы Азербайджан шел от вершины к вершине, от победы к победе, успешно продолжаются его достойным преемником - Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым.

На мероприятиях также было рассказано об исторической значимости славной победы, одержанной в Отечественной войне под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего, полном обеспечении территориальной целостности нашей республики после антитеррористической операции, проведенной в Карабахском экономическом районе.

Затем военнослужащим, отличившимся боевой подготовкой, были вручены почетные грамоты.

Были представлены концертные программы с участием коллективов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, а также деятелей искусств.