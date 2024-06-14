О нас

Состоялась 52-я церемония выпуска курсантов Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского

Состоялась 52-я церемония выпуска курсантов Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского 14 июня состоялась торжественная церемония по случаю выпуска курсантов Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского Национального университета обороны в 2024 год.
Армия
14 июня 2024 г. 19:00
Состоялась 52-я церемония выпуска курсантов Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского

14 июня состоялась торжественная церемония по случаю выпуска курсантов Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского Национального университета обороны в 2024 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители министерства обороны, руководство лицея, профессорско-преподавательский состав, курсанты, выпускники учебного заведения разных лет, родители, представители общественности и медиа.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

В сопровождении военного оркестра личный состав исполнил Государственный гимн Азербайджана, после чего состоялся торжественный вынос на плац Боевого знамени лицея.

Ректор Национального университета обороны полковник Гюндюз Абдулов от имени руководства министерства обороны поздравил выпускников со знаменательным днем и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

На мероприятии курсантам очередного выпуска было вручено боевое знамя Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.

В заключение курсанты исполнили марш лицея под аккомпанемент военного оркестра и прошли торжественным маршем перед трибуной.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin 52-ci buraxılış mərasimi keçirilib

Другие новости из категории

Позиции армии Азербайджана в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
14 июня 2024 г. 20:03
Закир Гасанов поздравил азербайджанскую армию с Гурбан-байрамы
Закир Гасанов поздравил азербайджанскую армию с Гурбан-байрамы
14 июня 2024 г. 19:40
Начальник Генштаба понаблюдал за тактико-специальными учениями инженерных подразделений
ФотоНачальник Генштаба понаблюдал за тактико-специальными учениями инженерных подразделений
14 июня 2024 г. 18:00
Закир Гасанов пригласил сербского коллегу на международную оборонную выставку в Азербайджане
ФотоЗакир Гасанов пригласил сербского коллегу на международную оборонную выставку в Азербайджане
14 июня 2024 г. 17:44
Министр обороны Азербайджана встретился с военной делегацией Китая
ФотоМинистр обороны Азербайджана встретился с военной делегацией Китая
14 июня 2024 г. 13:33
Группа азербайджанских курсантов продолжит обучение в Турции
Группа азербайджанских курсантов продолжит обучение в Турции
14 июня 2024 г. 09:54
В Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского прошла церемония выпуска курсантов
ФотоВ Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского прошла церемония выпуска курсантов
14 июня 2024 г. 09:45
Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу
14 июня 2024 г. 09:03
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
13 июня 2024 г. 21:28
Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в ВВС
Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в ВВС
13 июня 2024 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi