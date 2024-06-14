Состоялась 52-я церемония выпуска курсантов Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского

14 июня состоялась торжественная церемония по случаю выпуска курсантов Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского Национального университета обороны в 2024 год.

14 июня состоялась торжественная церемония по случаю выпуска курсантов Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского Национального университета обороны в 2024 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители министерства обороны, руководство лицея, профессорско-преподавательский состав, курсанты, выпускники учебного заведения разных лет, родители, представители общественности и медиа.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

В сопровождении военного оркестра личный состав исполнил Государственный гимн Азербайджана, после чего состоялся торжественный вынос на плац Боевого знамени лицея.

Ректор Национального университета обороны полковник Гюндюз Абдулов от имени руководства министерства обороны поздравил выпускников со знаменательным днем и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

На мероприятии курсантам очередного выпуска было вручено боевое знамя Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.

В заключение курсанты исполнили марш лицея под аккомпанемент военного оркестра и прошли торжественным маршем перед трибуной.