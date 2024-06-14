Министр обороны Азербайджана встретился с военной делегацией Китая

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию во главе с заместителем начальника Главного управления международного военного сотрудничества Народно-освободительной армии Китая генерал-майором Яо Гине

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию во главе с заместителем начальника Главного управления международного военного сотрудничества Народно-освободительной армии Китая генерал-майором Яо Гинем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ходе встречи генерал-полковник З.Гасанов выразил уверенность, что данный визит внесет вклад в военное сотрудничество между странами. Он рассказал об историческом значении освобождения азербайджанских земель, которые долгие годы находились под оккупацией, и проинформировал гостя о текущих оперативных условиях на азербайджано-армянской условной границе.

Гость из Китая поблагодарил за теплый прием и пригласил министра обороны Азербайджана на 11-й Сяншаньский форум, который пройдет в сентябре в Пекине. Было отмечено, что Китай всегда готов оказать поддержку Азербайджану для обеспечения мира и стабильности в регионе.

На встрече также были проведены обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, в военной, военно-технической и военной сферах.