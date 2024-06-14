О нас

Министр обороны Азербайджана встретился с военной делегацией Китая

Министр обороны Азербайджана встретился с военной делегацией Китая Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию во главе с заместителем начальника Главного управления международного военного сотрудничества Народно-освободительной армии Китая генерал-майором Яо Гине
Армия
14 июня 2024 г. 13:33
Министр обороны Азербайджана встретился с военной делегацией Китая

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию во главе с заместителем начальника Главного управления международного военного сотрудничества Народно-освободительной армии Китая генерал-майором Яо Гинем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ходе встречи генерал-полковник З.Гасанов выразил уверенность, что данный визит внесет вклад в военное сотрудничество между странами. Он рассказал об историческом значении освобождения азербайджанских земель, которые долгие годы находились под оккупацией, и проинформировал гостя о текущих оперативных условиях на азербайджано-армянской условной границе.

Гость из Китая поблагодарил за теплый прием и пригласил министра обороны Азербайджана на 11-й Сяншаньский форум, который пройдет в сентябре в Пекине. Было отмечено, что Китай всегда готов оказать поддержку Азербайджану для обеспечения мира и стабильности в регионе.

На встрече также были проведены обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, в военной, военно-технической и военной сферах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and China discuss military collaboration
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Çin hərbi sahədə əməkdaşlığı müzakirə edib

Другие новости из категории

Группа азербайджанских курсантов продолжит обучение в Турции
Группа азербайджанских курсантов продолжит обучение в Турции
14 июня 2024 г. 09:54
В Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского прошла церемония выпуска курсантов
ФотоВ Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского прошла церемония выпуска курсантов
14 июня 2024 г. 09:45
Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу
14 июня 2024 г. 09:03
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
13 июня 2024 г. 21:28
Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в ВВС
Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в ВВС
13 июня 2024 г. 17:22
Позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана подверглись обстрелу
13 июня 2024 г. 11:32
Состоялась церемония закрытия учений Кавказский орел – 2024
ФотоСостоялась церемония закрытия учений "Кавказский орел – 2024"
12 июня 2024 г. 18:45
Азербайджан и Грузия провели обмен опытом в сфере военной информации
Азербайджан и Грузия провели обмен опытом в сфере военной информации
12 июня 2024 г. 17:34
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
12 июня 2024 г. 15:02
Завершились совместные учения Кавказский орел-2024
Завершились совместные учения "Кавказский орел-2024"
12 июня 2024 г. 13:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi