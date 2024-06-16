Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу.

Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 16 июня в 00:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Бардзруни Ехегнадзорского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахчыванской АР.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - добавили в оборонном ведомстве.