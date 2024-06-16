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Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу.
Армия
16 июня 2024 г. 10:44
Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 16 июня в 00:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Бардзруни Ехегнадзорского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахчыванской АР.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - добавили в оборонном ведомстве.

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Версия на английском языке Azerbaijani army positions in Nakhchivan direction once again subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Naxçıvan istiqamətində yerləşən mövqeləri növbəti dəfə atəşə tutulub

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