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Исполняется 32 года со дня образования Н-ской воинской части ВМС 

Исполняется 32 года со дня образования Н-ской воинской части ВМС  Сегодня исполняется 32 года со дня образования Н-ской воинской части ВМС.
Армия
22 мая 2024 г. 20:24
Исполняется 32 года со дня образования Н-ской воинской части ВМС 

Сегодня исполняется 32 года со дня образования Н-ской воинской части ВМС.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Воинская часть была образована 22 мая 1992 года. В формировании воинской части принимали участие личный состав корабельных и береговых подразделений ВМС.

Во время Первой Карабахской войны личный состав воинской части участвовал в боях за оборону Лачинского, Кяльбаджарского, Агдеринского и Агдамского районов, уничтожил большое количество живой силы, вывел из строя вооружение и технику противника, в результате успешных операций освободил от врага ряд стратегически важных позиций. В целом личный состав достойно справился с поставленными боевыми задачами.

За прошедший период военнослужащие воинской части принимали участие в курсах, проводимых в учебных центрах различных стран, добившись высоких результатов.

Кроме того, в ходе Апрельских боев 2016 года личным составом воинской части было уничтожено значительное количество живой силы и военной техники противника.

Н-ская воинская часть ВМС проявила большое мужество и в Отечественной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года. Были успешно выполнены поставленные задачи по освобождению наших земель от вражеской оккупации.

В ходе антитеррористической операции, проведенной Азербайджанской Армией в Карабахском регионе, личный состав воинской части организовал защиту и оборону важных объектов, представляющих стратегическую значимость.

Сегодня воинская часть располагает современным вооружением, боевыми средствами и техникой производства ведущих компаний оборонной промышленности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün HDQ-nin "N" hərbi hissəsinin yaradılmasından 32 il ötür

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