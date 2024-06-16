В азербайджанской армии состоялись мероприятия по случаю Гурбан байрамы

В видах войск, объединениях и соединениях азербайджанской армии состоялись мероприятия по случаю Гурбан байрамы.
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Личному составу были переданы поздравления президента Азербайджанп, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова по случаю Гурбан байрамы.
С участием военнослужащих были совершены жертвоприношения, накрыты праздничные столы.
По поручению министра обороны в связи с празднованием Гурбан байрамы в Баку и регионах Азербайджана были посещены могилы шехидов, навещены члены их семей и военнослужащие, потерявшие здоровье в ходе боевых действий, им были переданы поздравления руководства Министерства обороны и преподнесены праздничные гостинцы.