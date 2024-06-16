Гурбан байрамы в частях Минобороны Азербайджана отмечается в закрытых условиях

Праздничные мероприятия по случаю Гурбан байрамы в воинских частях Министерства обороны Азербайджана проводятся в закрытых условиях.
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Согласно информации, такое решение принято в целях обеспечения безопасности личного состава и предотвращения заражения военнослужащих инфекционными заболеваниями.
"В целях защиты здоровья личного состава участие родителей, представителей общественности и СМИ в праздничных мероприятиях было ограничено, встречи с родителями запрещены.
Учитывая вышеизложенное, призываем граждан с пониманием отнестись к данному решению и не приходить в воинские части", - указали в Минобороны.