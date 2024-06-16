Гурбан байрамы в частях Минобороны Азербайджана отмечается в закрытых условиях

Праздничные мероприятия по случаю Гурбан байрамы в воинских частях Министерства обороны Азербайджана проводятся в закрытых условиях.

Праздничные мероприятия по случаю Гурбан байрамы в воинских частях Министерства обороны Азербайджана проводятся в закрытых условиях.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Согласно информации, такое решение принято в целях обеспечения безопасности личного состава и предотвращения заражения военнослужащих инфекционными заболеваниями.

"В целях защиты здоровья личного состава участие родителей, представителей общественности и СМИ в праздничных мероприятиях было ограничено, встречи с родителями запрещены.

Учитывая вышеизложенное, призываем граждан с пониманием отнестись к данному решению и не приходить в воинские части", - указали в Минобороны.