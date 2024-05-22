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Азербайджанские военнослужащие проходят курсы в Турции

Азербайджанские военнослужащие проходят курсы в Турции Группа военнослужащих инженерно-саперных подразделений азербайджанской армии принимает участие в курсах, проводимых в турецком Измире.
Армия
22 мая 2024 г. 19:38
Азербайджанские военнослужащие проходят курсы в Турции

Группа военнослужащих инженерно-саперных подразделений азербайджанской армии принимает участие в курсах, проводимых в турецком Измире.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Саперы, освоившие особенности современного инженерного оборудования, совершенствуют свои практические навыки по разведке местности, обнаружению и обезвреживанию мин, неразорвавшихся боеприпасов с помощью миноискателей, методам подрыва и сжигания, а также другим видам деятельности с учетом мер безопасности по обращению со взрывчатыми веществами, изготовленными кустарным способом.

Основной целью проведения курса является повышение профессионализма и совершенствование навыков боевой подготовки военнослужащих, выполняющих инженерное обеспечение, а также их навыков эффективного использования современной инженерной техники и оборудования.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Army servicemen take part in courses held in Türkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri Türkiyədə keçirilən kursda iştirak edirlər

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